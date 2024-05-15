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Диетолог Джутова назвала мифом дороговизну правильного питания

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова заявила, что дороговизна правильного питания — это миф.
Диетолог Джутова назвала мифом дороговизну правильного питания
  • Gettyimages.ru

«Гарвардская тарелка — это подход, который помогает нам организовать ежедневный рацион. Если следовать этому принципу, можно наладить питание таким образом, чтобы организм получал все необходимые вещества и максимум пользы», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, половину питательных веществ должны составлять овощи и фрукты, остальное — белковая пища и сложные углеводы.

«Привычка планировать рацион и приобретать продукты, например на неделю, поможет вам более ответственно подойти к своему питанию, а заодно и застрахует от ненужных затрат», — пояснила Джутова.

Она также рекомендовала не покупать дорогие экзотические фрукты, а отдавать предпочтение сезонным.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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