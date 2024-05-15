Врач Иванов рекомендовал не кормить белок и голубей

Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал отказаться от кормления белок и голубей во время прогулок.

«Белочки — милые и забавные существа, но не стоит забывать, что в первую очередь это дикие животные, которые могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, в том числе бешенства», — заявил эксперт в беседе газетой «Известия».

Как отметил специалист, лучше любоваться этими зверьками на расстоянии, но не кормить с рук или пытаться погладить. У белки сильные челюсти и острые зубы, поэтому рана будет глубокой и болезненной.

«Кроме того, вместе со слюной животного в кровь могут попасть возбудители бешенства, туляремии и лептоспироза. Эти заболевания передаются не только через укус. Риск заразиться есть, даже если зверёк вас поцарапал или на ваши руки попала его слюна», — предупредил Иванов.

Голуби и другие птицы, по словам врача, являются переносчиками сальмонеллёза и орнитоза.

«Кроме того, в перьях птиц часто встречаются блохи, жучки, клещи, которые могут передаваться от пернатых к человеку. Чтобы не заразиться инфекциями от птиц, не стоит пытаться погладить их, а также кормить с рук, пить или есть рядом со стаей голубей», — заключил эксперт.

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