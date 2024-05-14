RT в Telegram
Подпишись

Артист Юрий Куклачёв выписан из больницы

Короткая ссылка
Артиста Юрия Куклачёва выписали из больницы после перенесённого инфаркта.
Артист Юрий Куклачёв выписан из больницы
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом RT сообщила его пресс-секретарь Ольга Кардокене.

Отмечается, что пока Куклачёв очень слаб и находится на реабилитации в Дубне. Ему установили пять стентов (металлических каркасов в сосудах). Первое выступление он хочет провести уже 15 июня, но родственники могут быть против этого решения.

«Мне бы скорее к котикам. Я прыгать уже так не буду, а вот с кошечками позаниматься очень хочу», — процитировала Куклачёва его пресс-секретарь.

Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить