Артист Юрий Куклачёв выписан из больницы

Артиста Юрия Куклачёва выписали из больницы после перенесённого инфаркта.

Об этом RT сообщила его пресс-секретарь Ольга Кардокене.

Отмечается, что пока Куклачёв очень слаб и находится на реабилитации в Дубне. Ему установили пять стентов (металлических каркасов в сосудах). Первое выступление он хочет провести уже 15 июня, но родственники могут быть против этого решения.

«Мне бы скорее к котикам. Я прыгать уже так не буду, а вот с кошечками позаниматься очень хочу», — процитировала Куклачёва его пресс-секретарь.

Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.