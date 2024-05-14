Физиолог Созыкин рассказал о продуктах, улучшающих сон

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о продуктах, которые могут улучшить качество сна.

«Среди этих продуктов — вишня или вишнёвый сок, молочные продукты (молоко, кефир, йогурты), их надо употребить за два часа до сна», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, в них присутствуют вещества, из которых синтезируется мелатонин, обеспечивающий замедленное функционирование большинства органов во время сна.

«В молочных продуктах также содержится кальций, необходимый для работы мышцы сердца и проведения нервного импульса. Полезны блюда на основе тыквы. Они содержат магний, который предотвращает возбуждение нервных клеток. В помидорах содержится ликопин, который влияет на сокращение продолжительности сна без потери качества», — сказал физиолог.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.