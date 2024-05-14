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Диетолог Круглова рассказала об отличиях лайма от лимона

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Врач-диетолог Наталья Круглова назвала основные отличия лимона от лайма.
Диетолог Круглова рассказала об отличиях лайма от лимона
  • Gettyimages.ru

«В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, лимон также отличается более длительным сроком хранения — до месяца. При этом не меняются ни его вкусовые качества, ни содержание микронутриентов.

«Лайм хранится гораздо меньше, порядка двух недель. Именно столько времени он сохраняет питательную ценность», — сказала Круглова.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.

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