Диетолог Круглова рассказала об отличиях лайма от лимона

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала основные отличия лимона от лайма.

«В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, лимон также отличается более длительным сроком хранения — до месяца. При этом не меняются ни его вкусовые качества, ни содержание микронутриентов.

«Лайм хранится гораздо меньше, порядка двух недель. Именно столько времени он сохраняет питательную ценность», — сказала Круглова.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.