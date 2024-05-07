Диетолог Дианова рассказала о противопоказаниях к употреблению спаржи

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила противопоказания к употреблению спаржи.

«Если есть воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения или панкреатит, спаржу употреблять не стоит», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, исключить спаржу из рациона стоит тем, у кого есть подагра.

«Ещё есть момент, связанный с тем, что в спарже есть пурины, которые могут повышать количество мочевой кислоты в организме», — заключила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачёва рекомендовала ограничить в рационе продукты с насыщенными жирами.