Врач Чухачёва посоветовала ограничить употребление продуктов с насыщенными жирами

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачёва рекомендовала ограничить в рационе продукты с насыщенными жирами.

«Насыщенные жиры — один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям вне зависимости от имеющихся заболеваний до 10% от суточной калорийности рациона», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, следует отдать предпочтение постным сортам мяса, рыбе, морепродуктам, бобовым, растительным маслам и орехам.

«Да и остаться совсем без насыщенных жиров в рационе крайне сложно: даже рыба, которую мы, без сомнения, считаем хорошим источником «хороших» (ненасыщенных) жиров, в готовом виде содержит 1,5—2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта», — заключила эксперт.

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