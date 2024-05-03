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Диетолог Елиашевич посоветовала выходить из поста постепенно

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Диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, как выйти из поста без последствий для здоровья.
Диетолог Елиашевич посоветовала выходить из поста постепенно
  • Gettyimages.ru

«После Великого поста вкусная еда усиливает радость и ощущение праздника. Однако переедание может негативно сказаться на вашем здоровье. Поэтому первый совет: лучше всего выходить из поста рыбой, кисломолочными продуктами и яйцами. Совет второй: вводите в свой рацион мясо со второго или третьего дня после поста», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, лучше выбрать варёное или запечённое мясо, бульоны или заливное без острых специй.

Елиашевич также рекомендует воздержаться от чрезмерного употребления куличей.

«При наличии заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, подагры, болезней почек, хронического панкреатита необходимо придерживаться правил вашего лечебного рациона», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху.

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