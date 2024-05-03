Диетолог Елиашевич посоветовала выходить из поста постепенно
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«После Великого поста вкусная еда усиливает радость и ощущение праздника. Однако переедание может негативно сказаться на вашем здоровье. Поэтому первый совет: лучше всего выходить из поста рыбой, кисломолочными продуктами и яйцами. Совет второй: вводите в свой рацион мясо со второго или третьего дня после поста», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, лучше выбрать варёное или запечённое мясо, бульоны или заливное без острых специй.
Елиашевич также рекомендует воздержаться от чрезмерного употребления куличей.
«При наличии заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, подагры, болезней почек, хронического панкреатита необходимо придерживаться правил вашего лечебного рациона», — добавила эксперт.
Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху.