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Диетолог Дианова посоветовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху

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Диетолог Нурия Дианова рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху.
Диетолог Дианова посоветовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху
  • РИА Новости

«Я бы рекомендовала в Пасху обойтись одним яйцом в день. Но на следующий день, если вам подарили несколько таких яиц, вы можете опять съесть. Доза имеет значение. Для женщины можно съесть одно яйцо за один приём пищи. Мужчинам допускается два, особенно при большой комплекции», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, избыточное количество белка может привести к обострению панкреатита или холецистита. Также желательно воздержаться от переедания аллергикам.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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