Врач Утюмова назвала виноград самой вредной съедобной ягодой

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила, что виноград является самой вредной съедобной ягодой.

«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в 100 г винограда содержится 16 г сахара.

Из-за высокого гликемического индекса виноград вызывает аппетит, что приводит к набору веса при его чрезмерном употреблении.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — заключила врач.

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