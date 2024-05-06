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Врач Утюмова назвала виноград самой вредной съедобной ягодой

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Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила, что виноград является самой вредной съедобной ягодой.

«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в 100 г винограда содержится 16 г сахара.

Из-за высокого гликемического индекса виноград вызывает аппетит, что приводит к набору веса при его чрезмерном употреблении.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что завтракать нужно в первый час после пробуждения.

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