Диетолог Журавлёва усомнилась в пользе супов

Диетолог Полина Журавлёва выразила мнение, что не все супы можно считать полезными.

«Если вы перестанете есть суп, ничего с вами не будет. А порой даже, наоборот, станет лучше. Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны. Часто суп — совершенно бесполезное блюдо. Если вы переварили овощи, да ещё и бульон получился жирным. Такой суп даже вреден», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила Журавлёва, организму нужны цельные продукты — белок, углеводы, жиры и клетчатка, а вместе это есть или отдельно, не имеет значения.

«Потому что усваиваться оно будет так, как нужно в любом случае. Суп — просто состояние еды, как вода — кристаллическая, газообразная или жидкая», — добавила эксперт.

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