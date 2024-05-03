Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не выходить из поста слишком резко

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала выходить из поста постепенно.

«Многие люди слишком резко выходят из поста и начинают сразу налегать на блюда, которые в течение долгих дней были им недоступны. Это может привести к обострению болезней пищеварительного тракта», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно вводить привычные блюда понемногу, в течение двух недель после окончания поста.

Как считает Кашух, неплохими вариантами станут лёгкие овощные супы, белая рыба, паровые рыбные котлеты.

Также можно включить в ежедневное меню нежирные сорта мяса.

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