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Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не выходить из поста слишком резко

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала выходить из поста постепенно.
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не выходить из поста слишком резко
  • Gettyimages.ru

«Многие люди слишком резко выходят из поста и начинают сразу налегать на блюда, которые в течение долгих дней были им недоступны. Это может привести к обострению болезней пищеварительного тракта», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно вводить привычные блюда понемногу, в течение двух недель после окончания поста.

Как считает Кашух, неплохими вариантами станут лёгкие овощные супы, белая рыба, паровые рыбные котлеты.

Также можно включить в ежедневное меню нежирные сорта мяса.

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