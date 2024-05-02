Диетолог Разаренова рассказала, как выбрать наименее вредное блюдо в фастфуде

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова дала рекомендации, как выбрать наименее вредное блюдо в фастфуде.

«Вместо двух половинок булочки можно попросить одну, выбрать цельнозерновую булочку или вообще заменить её листьями салата», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, это позволит уменьшить потребление углеводов.

Также можно добавить больше свежих овощей, заменить майонез соусом на основе йогурта или горчицы.

«Замените газировку и сладкие напитки на воду, зелёный чай или другие низкокалорийные варианты. Это позволит избежать излишнего потребления сахара и калорий», — сказала диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.