Диетолог Васильева назвала нежирное мясо самым полезным для пожилых людей
- Gettyimages.ru
«Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину. При чрезмерном поступлении в организм человека насыщенные жиры могут способствовать развитию ожирения, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, оптимальными способами приготовления являются варка, тушение, готовка на пару или в духовке.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром ФИЦ питания и биотехнологий Екатерина Бурляева рассказала, какую норму желательно соблюдать при употреблении шашлыка.