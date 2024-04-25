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Диетолог Васильева назвала нежирное мясо самым полезным для пожилых людей

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Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, какое мясо считается самым полезным для пожилых людей.
Диетолог Васильева назвала нежирное мясо самым полезным для пожилых людей
  • Gettyimages.ru

«Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину. При чрезмерном поступлении в организм человека насыщенные жиры могут способствовать развитию ожирения, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, оптимальными способами приготовления являются варка, тушение, готовка на пару или в духовке.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром ФИЦ питания и биотехнологий Екатерина Бурляева рассказала, какую норму желательно соблюдать при употреблении шашлыка.

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