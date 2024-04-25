Диетолог Васильева назвала нежирное мясо самым полезным для пожилых людей

Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, какое мясо считается самым полезным для пожилых людей.

«Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину. При чрезмерном поступлении в организм человека насыщенные жиры могут способствовать развитию ожирения, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, оптимальными способами приготовления являются варка, тушение, готовка на пару или в духовке.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром ФИЦ питания и биотехнологий Екатерина Бурляева рассказала, какую норму желательно соблюдать при употреблении шашлыка.