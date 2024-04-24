Сын Юрия Куклачёва рассказал об улучшении его самочувствия

Дмитрий Куклачёв, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва, в беседе с RT отметил положительную динамику в состоянии отца.

«Он уже чувствует себя намного лучше, но ещё пока, конечно, слаб. Он, естественно, бодрится, в душе полон сил, эмоций и энергии, но очень быстро устаёт. Сейчас говорить о его реабилитации и быстром выздоровлении пока сложно. Врачи особо не дают никаких прогнозов, они говорят: «Только время», — отметил собеседник RT.

По его словам, сейчас Куклачёв находится в палате.

«Уже делает зарядку, занимается ЛФК, но прогнозов, когда мы его заберём домой, пока ещё нет. Это может быть и через десять дней, и через две-три недели. Всё зависит от его состояния», — поделился Дмитрий.

Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.