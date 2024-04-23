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Диетолог Соломатина рассказала о критериях при выборе мяса для шашлыка

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации, как выбрать мясо для шашлыка.
Диетолог Соломатина рассказала о критериях при выборе мяса для шашлыка
  • Gettyimages.ru

«На нём не должно быть жёлтых жировых прослоек. В целом нужно стремиться выбирать куски без жира, чтобы блюдо получилось менее калорийным», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, мясо не должно быть липким, обветренным, а также не должно иметь отталкивающего запаха.

Покупать мясо стоит только в тех местах, где продукт точно прошёл ветеринарную проверку.

«Кстати, рекомендую отдавать своё предпочтение более диетическим видам: индейке, курице, рыбе. Баранина, свинина и говядина более калорийные», — заключила Соломатина.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал продукты с высоким содержанием магния.

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