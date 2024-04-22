Врач Кашух назвала сморчки условно съедобными грибами

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала об условно съедобных грибах — сморчках.

«Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10—15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в этих грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки.

Также гастроэнтеролог обратила внимание, что сморчки можно спутать со строчком обыкновенным. У этого ядовитого гриба более насыщенный коричневый цвет шляпки, а внутри гриб заполнен мякотью.

Гельвелловая кислота в них выводит из строя печень, почки, селезёнку, негативно влияет на работу сердца.

Ранее председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, как собирать грибы в весенний сезон.