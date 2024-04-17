Специалист Павлов дал советы по сбору грибов весной
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«Нельзя собирать во всех местах, где есть факторы промышленного загрязнения: транспорт, различные производства, различные сельхозобъекты, связанные с животноводством, птицеводством, различная химическая и нефтеперерабатывающая промышленность», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, все собранные грибы необходимо обрабатывать — в зависимости от вида они могут требовать либо минимальной обработки, либо очень длительной.
«Вымачивание в определённой воде с определённым содержанием соли, термическая обработка, замораживание — все эти процедуры позволяют в некоторых случаях уменьшить риски отравления или их исключить», — пояснил Павлов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начался грибной сезон — выросли первые строчки, сморчки и саркосцифы.