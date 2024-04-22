RT в Telegram
Подпишись

Фелинолог Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком

Короткая ссылка
Фелинолог Людмила Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком и другими вредными продуктами.
Фелинолог Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком
  • Gettyimages.ru

«Ничего с перчиком, горелого, маринованного ни в коем случае. Это крайне вредно. Просто посоветую: когда будете делать шашлык и радоваться, предварительно покормите своих животных, чтобы они не подходили к столу», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кошки внимательны к поведению людей, и, если они видят, что человеку что-то вкусно, они попытаются это тоже съесть.

«Либо не приучайте кошку к человечьей еде, либо запирайте её», — добавила эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить