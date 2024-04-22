Фелинолог Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком

Фелинолог Людмила Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком и другими вредными продуктами.

«Ничего с перчиком, горелого, маринованного ни в коем случае. Это крайне вредно. Просто посоветую: когда будете делать шашлык и радоваться, предварительно покормите своих животных, чтобы они не подходили к столу», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кошки внимательны к поведению людей, и, если они видят, что человеку что-то вкусно, они попытаются это тоже съесть.

«Либо не приучайте кошку к человечьей еде, либо запирайте её», — добавила эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.