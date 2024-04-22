Врач Утюмова посоветовала с возрастом сокращать ежедневную дозу кофеина

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова перечислила продукты, в которых содержится больше всего кофеина.

В этом ряду — кофе, энергетики, чёрный и зелёный чай, какао, чёрный шоколад и кола, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина — 150 мг. Однако надо учитывать, что чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому дозу лучше сокращать», — отметила гастроэнтеролог.

Она также напомнила, что кофеин стимулирует выделение адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает давление. При употреблении больших доз вещества можно столкнуться с бессонницей, повышенной тревожностью, тремором рук, добавила Утюмова.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.