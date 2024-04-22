RT в Telegram
Подпишись

Врач Утюмова посоветовала с возрастом сокращать ежедневную дозу кофеина

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова перечислила продукты, в которых содержится больше всего кофеина.
Врач Утюмова посоветовала с возрастом сокращать ежедневную дозу кофеина
  • Gettyimages.ru

В этом ряду — кофе, энергетики, чёрный и зелёный чай, какао, чёрный шоколад и кола, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина — 150 мг. Однако надо учитывать, что чувствительность к кофеину увеличивается с возрастом, поэтому дозу лучше сокращать», — отметила гастроэнтеролог.

Она также напомнила, что кофеин стимулирует выделение адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает давление. При употреблении больших доз вещества можно столкнуться с бессонницей, повышенной тревожностью, тремором рук, добавила Утюмова.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить