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Сын артиста Юрия Куклачёва рассказал о состоянии здоровья отца

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Анастасия Румянцева
Дмитрий Куклачёв, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва, рассказал RT о состоянии здоровья отца.
Сын артиста Юрия Куклачёва рассказал о состоянии здоровья отца
  • РИА Новости

«Юрий Дмитриевич — это боец, и он потихонечку выздоравливает. Пока врачи никакой ни положительной, ни отрицательной информации не дают, очень всё сдержанно, операция была сложной, поэтому сейчас мы все молимся и надеемся на его выздоровление и максимально ему в этом помогаем. Он уже переведён в общую палату, уже второй день он там, там комфортно, там спокойно», — рассказал собеседник RT.

Дмитрий пояснил, что отца сейчас лучше не тревожить, чтобы он не волновался и не испытывал стресс.

«И как раз мы стараемся ему это всё обеспечить. Буквально вчера я был у него, он попросил мандарины, причём купленные в определённом магазине, где он любит, и он очень обрадовался, и попросил бритву, потому что он всё-таки красивый мужчина, за эти дни он зарос, это говорит о том, что уже динамика положительная», — добавил сын артиста.

Кроме того, он рассказал, что отец «потихонечку начинает вставать, но быстро очень устаёт».

«Поэтому в психологическом аспекте он полон сил, здоровья и бодрости, но в физическом состоянии он ещё пока очень-очень слаб», — заключил Дмитрий.

Ранее Куклачёв впервые вышел на связь после перенесённого обширного инфаркта и сообщил, что во время операции ему установили пять стентов в сердце.

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