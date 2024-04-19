RT в Telegram
Подпишись

Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала не есть сырые овощи при заболеваниях желудка

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова рекомендовала не есть сырые овощи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала не есть сырые овощи при заболеваниях желудка
  • Gettyimages.ru

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, это прежде всего томаты, лук, чеснок, красный перец. Их употребление может привести к долгой и сильной изжоге.

При хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей употребление сырых овощей может привести к застою желчи, образованию камней, обострению заболеваний гепатобилиарной системы.

При язвенном колите, болезни Крона, дивертикулярной болезни толстой кишки, острых кишечных инфекциях, синдроме раздражённого кишечника рекомендованы овощи, прошедшие термическую обработку, заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить