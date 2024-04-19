Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала не есть сырые овощи при заболеваниях желудка

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова рекомендовала не есть сырые овощи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, это прежде всего томаты, лук, чеснок, красный перец. Их употребление может привести к долгой и сильной изжоге.

При хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей употребление сырых овощей может привести к застою желчи, образованию камней, обострению заболеваний гепатобилиарной системы.

При язвенном колите, болезни Крона, дивертикулярной болезни толстой кишки, острых кишечных инфекциях, синдроме раздражённого кишечника рекомендованы овощи, прошедшие термическую обработку, заключила врач.

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