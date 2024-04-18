Биолог Лялина: молодые кабачки полезны для профилактики заболеваний сердца
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Кабачки богаты клетчаткой, витаминами и минералами — В, С, РР, А, Е, а также содержат железо, магний, калий и цинк, объяснила специалист в интервью газете «Известия».
По словам биолога, в кожице кабачка содержатся вещества, которые замедляют возрастное снижение зрения.
Кроме того, регулярное употребление кабачков полезно в качестве профилактики сердечных заболеваний: аритмии, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, отметила Лялина.
Она посоветовала ежедневно употреблять 400—500 г молодых кабачков.
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