Биолог Лялина: молодые кабачки полезны для профилактики заболеваний сердца

Декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что кабачки полезны для здоровья, они малокалорийны и считаются диетическим продуктом.

Кабачки богаты клетчаткой, витаминами и минералами — В, С, РР, А, Е, а также содержат железо, магний, калий и цинк, объяснила специалист в интервью газете «Известия».

По словам биолога, в кожице кабачка содержатся вещества, которые замедляют возрастное снижение зрения.

Кроме того, регулярное употребление кабачков полезно в качестве профилактики сердечных заболеваний: аритмии, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, отметила Лялина.

Она посоветовала ежедневно употреблять 400—500 г молодых кабачков.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.