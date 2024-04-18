Диетолог Кабанов назвал допустимым употребление одного стакана газировки в день

Диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рекомендовал употреблять не более одного стакана газировки в день.

«Важно понимать, что главная причина ожирения — добавленный сахар. Кроме того, чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в настоящее время сахар присутствует в очень многих продуктах. Кроме того, россияне кладут сахар в кофе и чай, добавляют при приготовлении пищи и пьют много сладкой газировки.

По рекомендации ВОЗ, норма потребления сахара в сутки — 20—25 г. Такое количество содержится в одном стакане сладкого газированного напитка.

«Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями. Последнее время всё больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках. Эти вещества, в отличие от других сахарозаменителей, белки, а не углеводы», — заключил эксперт.

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