Гастроэнтеролог Утюмова: брокколи является самым полезным овощем

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о пользе употребления брокколи.

«В 100 г этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и K», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, витамин С полезен для нервной и иммунной систем, а также активирует деятельность эндокринных желёз. Кроме того, он формирует устойчивость к стрессу.

«В брокколи также содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также брокколи является источником лютеина — этот растительный пигмент важен для здоровья глаз и капилляров», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.



