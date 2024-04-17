Нутрициолог Тиханычева рассказала о причинах возникновения тяги к сладкому

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, почему возникает тяга к сладкому. По её словам, часто это связано с необходимостью получения энергии и сил, и сахар становится быстрым источником их получения.

«Например, во время стресса или усталости, ведь он способствует выработке серотонина, повышающего настроение, а глюкоза помогает справиться с утомлением и стимулирует работу мозга. Печенье и шоколадные батончики не лучший выбор в такой ситуации», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Специалист рекомендует отдать предпочтение фруктам, например яблокам и грушам. Также допустимы финики.

Тяга к сладкому может быть признаком недостатка в организме ряда элементов, среди которых хром и магний. Ещё одна причина — нарушение микрофлоры кишечника.

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