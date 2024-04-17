Нутрициолог Хлопова опровергла миф о вреде молока для взрослых

Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала, что, вопреки расхожему мнению, взрослым можно пить молоко. Оно противопоказано лишь тем, у кого установлена непереносимость лактозы.

Такая непереносимость действительно существует, но она подтверждается только в ходе медицинских обследований, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

«Если вы чувствуете дискомфорт при употреблении молока, обратите внимание на то, что вы едите и пьёте, помимо этого напитка, поскольку не исключена перекрёстная реакция», — посоветовала Хлопова.

Она также отметила, что с возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, никуда не исчезает.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.