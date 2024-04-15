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Гастроэнтеролог Ермакова рассказала о продуктах, способствующих улучшению здоровья

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Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова назвала продукты, которые содержат антиоксиданты, способствующие улучшению здоровья.
Гастроэнтеролог Ермакова рассказала о продуктах, способствующих улучшению здоровья
  • Gettyimages.ru

«Ресвератролом, например, богаты красный виноград, ягоды, орехи и шоколад. Он помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам терапевта, такими же свойствами обладают вещества антоцианы из фиолетовых, синих и красных продуктов — черники, малины, чёрной смородины и вишни.

«Также при старении важно сохранить зрение и избежать катаракты: этому способствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зелёных листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.


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