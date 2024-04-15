Гастроэнтеролог Ермакова рассказала о продуктах, способствующих улучшению здоровья

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова назвала продукты, которые содержат антиоксиданты, способствующие улучшению здоровья.

«Ресвератролом, например, богаты красный виноград, ягоды, орехи и шоколад. Он помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам терапевта, такими же свойствами обладают вещества антоцианы из фиолетовых, синих и красных продуктов — черники, малины, чёрной смородины и вишни.

«Также при старении важно сохранить зрение и избежать катаракты: этому способствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зелёных листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.





