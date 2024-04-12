Кардиолог Саламатина посоветовала заменить поваренную соль на калиевую

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина предложила заменить поваренную соль на калиевую для профилактики гипертонии.

«Избыток натрия в рационе и недостаток калия являются хорошо установленными причинами гипертонии. Доказано, что ограничение натрия в диете снижает давление на 10 мм ртутного столба, что сравнимо с эффектом после приёма некоторых антигипертензивных препаратов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, данный факт подтверждён множеством клинических исследований за последние 50 лет.

Кроме того доказано, что вместе со снижением давления падает риск инсульта.

«Ограничение приёма в пищу поваренной соли — лишь один из возможных механизмов влияния на болезнь», — сказала кардиолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.