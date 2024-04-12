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Кардиолог Саламатина посоветовала заменить поваренную соль на калиевую

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Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина предложила заменить поваренную соль на калиевую для профилактики гипертонии.
Кардиолог Саламатина посоветовала заменить поваренную соль на калиевую
  • Gettyimages.ru

«Избыток натрия в рационе и недостаток калия являются хорошо установленными причинами гипертонии. Доказано, что ограничение натрия в диете снижает давление на 10 мм ртутного столба, что сравнимо с эффектом после приёма некоторых антигипертензивных препаратов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, данный факт подтверждён множеством клинических исследований за последние 50 лет.

Кроме того доказано, что вместе со снижением давления падает риск инсульта.

«Ограничение приёма в пищу поваренной соли — лишь один из возможных механизмов влияния на болезнь», — сказала кардиолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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