Кардиолог Саламатина посоветовала заменить поваренную соль на калиевую
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«Избыток натрия в рационе и недостаток калия являются хорошо установленными причинами гипертонии. Доказано, что ограничение натрия в диете снижает давление на 10 мм ртутного столба, что сравнимо с эффектом после приёма некоторых антигипертензивных препаратов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, данный факт подтверждён множеством клинических исследований за последние 50 лет.
Кроме того доказано, что вместе со снижением давления падает риск инсульта.
«Ограничение приёма в пищу поваренной соли — лишь один из возможных механизмов влияния на болезнь», — сказала кардиолог.
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