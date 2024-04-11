Эндокринолог Тананакина рассказала о безопасной дозе мёда в день

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Наталия Тананакина назвала безопасную дозу мёда в день для взрослого человека.

«Умеренное потребление мёда, как и любого другого сладкого продукта, в рамках здорового и сбалансированного питания является разумным. Но нужно помнить, что мёд является калорийным продуктом», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, безопасной дозой мёда в сутки являются одна-две столовые ложки.

Также она рекомендовала учитывать общее количество потребляемого сахара в течение дня, включая в том числе мёд.

«Важно выбирать натуральный мёд без добавления сахара или других добавок. И также важно помнить, что мёд и продукты с его содержанием могут вызывать аллергию, обращайте на это внимание», — заключила эндокринолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.