Эндокринолог Тананакина рассказала о безопасной дозе сахара в день

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Наталия Тананакина назвала безопасную дозу сахара в день для взрослых.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 г в день для взрослых, что составляет примерно шесть чайных ложек», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, злоупотребление сахаром может привести к развитию диабета, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем.

«Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», — заключила эндокринолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.