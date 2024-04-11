Эндокринолог Тананакина рассказала о безопасной дозе сахара в день
- Gettyimages.ru
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 г в день для взрослых, что составляет примерно шесть чайных ложек», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, злоупотребление сахаром может привести к развитию диабета, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем.
«Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», — заключила эндокринолог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.