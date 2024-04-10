Врач Иванов рассказал о продуктах, способствующих снижению риска развития рака

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов назвал продукты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В профилактике рака помогают семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты, цельнозерновые продукты, тёмная зелень из семейства крестоцветных, помидоры, черника.

«Зелёный чай тоже помогает, в нём содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных», — заключил онколог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.