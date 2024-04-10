Врач Иванов рассказал о продуктах, способствующих снижению риска развития рака
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«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В профилактике рака помогают семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты, цельнозерновые продукты, тёмная зелень из семейства крестоцветных, помидоры, черника.
«Зелёный чай тоже помогает, в нём содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных», — заключил онколог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.