RT в Telegram
Подпишись

Врач Тананакина дала советы желающим похудеть к лету

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала для эффективного похудения разделять порцию и следить за количеством съеденного.
Врач Тананакина дала советы желающим похудеть к лету
  • Gettyimages.ru

«Порцию необходимо разделить на четыре части: углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры. При каждом приёме пищи должно быть как можно больше белка и растительной клетчатки: это поможет чувствовать сытость», — поделилась специалист в беседе с газетой «Известия».

Фрукты и овощи она посоветовала употреблять в первой половине дня, а также исключить из рациона картофель, морковь, свёклу, баклажаны и отдать предпочтение зелёным салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею.

Кроме прочего, Тананакина рекомендовала пить больше воды и не употреблять алкоголь, а также не забывать о физической нагрузке.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить