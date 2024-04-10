Врач Тананакина дала советы желающим похудеть к лету

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала для эффективного похудения разделять порцию и следить за количеством съеденного.

«Порцию необходимо разделить на четыре части: углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры. При каждом приёме пищи должно быть как можно больше белка и растительной клетчатки: это поможет чувствовать сытость», — поделилась специалист в беседе с газетой «Известия».

Фрукты и овощи она посоветовала употреблять в первой половине дня, а также исключить из рациона картофель, морковь, свёклу, баклажаны и отдать предпочтение зелёным салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею.

Кроме прочего, Тананакина рекомендовала пить больше воды и не употреблять алкоголь, а также не забывать о физической нагрузке.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.