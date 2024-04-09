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Врач Миргородская назвала продукты, полезные для зрения

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач — лазерный хирург «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала о продуктах, полезных для зрения.
Врач Миргородская назвала продукты, полезные для зрения
  • Gettyimages.ru

На зрение и здоровье глаз положительно влияют витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Р, D и Е, а также лютеин, зеаксантин, цинк, антоцианы, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, витамин А содержится в яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке, сельдерее, петрушке, черемше.

«Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) содержатся в злаковых, мясе, жирных сливках, бананах. Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) — в цитрусовых, малине, черешне, ежевике, винограде, чёрной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, помидорах, картошке, лимонах», — сказала Миргородская.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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