Косметолог Марченко посоветовала добавить в весеннюю косметичку солнцезащитные средства

Врач — дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко рассказала, что должно входить в весеннюю косметичку. По её словам, прежде всего это солнцезащитные средства.

«Имеет смысл отдавать предпочтение специальным солнцезащитным средствам вместо того, чтобы приобретать тональные или увлажняющие кремы с SPF 10—15, поскольку чаще всего данные средства имеют не стойкие формулы, а значит, спустя непродолжительное время перестают оказывать защитный эффект», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, весной будут полезны и энзимные пудры, или пилинги, способные очистить протоки сальных желёз и растворить загрязнения в роговом слое кожи.

Кроме того, Марченко назвала важными средства для кожи рук, например аптечные кремы-барьеры с цинком и высоким содержанием глицерина в составе.

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