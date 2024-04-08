Косметолог Богдан посоветовала правильно питаться для сохранения здоровой кожи лица
«Лучший метод — здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, правильно питаться, чаще пить воду, исключить вредные привычки и избегать стресса. Это поможет улучшить самочувствие в целом и состояние кожи лица в частности», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, важно исключить из рациона жирную и высококалорийную еду, фастфуд и полуфабрикаты, свести к минимуму кофе и алкоголь.
Также рекомендуется делать массаж лица, терапевтические процедуры.
Уход за кожей лица должен состоять из трёх этапов — очищение, тонизация и увлажнение, добавила Богдан.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.