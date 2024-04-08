Косметолог Богдан посоветовала правильно питаться для сохранения здоровой кожи лица

Врач-косметолог Антонина Богдан рассказала, как сохранить здоровую кожу лица.

«Лучший метод — здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, правильно питаться, чаще пить воду, исключить вредные привычки и избегать стресса. Это поможет улучшить самочувствие в целом и состояние кожи лица в частности», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно исключить из рациона жирную и высококалорийную еду, фастфуд и полуфабрикаты, свести к минимуму кофе и алкоголь.

Также рекомендуется делать массаж лица, терапевтические процедуры.

Уход за кожей лица должен состоять из трёх этапов — очищение, тонизация и увлажнение, добавила Богдан.

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