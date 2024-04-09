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Врач Кашух рассказала о продуктах, вредных для зубов

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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о продуктах, вредных для зубов. Наиболее опасными она назвала разные сладости, в том числе конфеты и газированные сладкие напитки.
Врач Кашух рассказала о продуктах, вредных для зубов
  • Gettyimages.ru

«Однако влияние на зубы оказывают не только сладости. Даже несладкие продукты, состоящие преимущественно из простых углеводов, например белый хлеб или пицца, повышают риск кариеса. Это происходит из-за того, что небольшие частицы выпечки могут налипать на зубы или застревать между ними и, постепенно расщепляясь, образовывать питательную среду для бактерий», — заявила Кашух в беседе с Life.ru.

По её словам, то же самое относится и к кашам быстрой варки, а также к очищенным крупам, поскольку они почти не содержат клетчатку и в основном состоят из крахмала.

Способствуют ослаблению эмали маринады и соусы, которые содержат уксус.

«Негативное влияние на здоровье зубов может оказывать кофе. Несмотря на то, что сам по себе напиток не содержит сахаров, он имеет повышенную кислотность и способствует ослаблению эмали, что делает зубы более уязвимыми перед инфекцией», — заключила Кашух.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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