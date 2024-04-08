Врач Уланкина рассказала о пользе белого чая

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какими полезными свойствами обладает белый чай.

«У каждого вида чая свои особенности производства и полезные свойства. Например, белый чай изготавливают из молодых почек и только распустившихся листьев чайного куста. Его не подвергают длительной ферментации, чтобы готовый напиток сохранил мягкость вкуса», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, белый чай содержит максимальное количество витаминов и антиоксидантов.

Как отметила Уланкина, заваривать белый чай стоит не кипятком, а водой, температура которой составляет +50...+80 °С, тогда напиток сохранит максимум полезных свойств.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева заявила, что чай может быть вреден при некоторых заболеваниях.