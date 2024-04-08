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Эндокринолог Тананакина: качественная зелень имеет равномерный окрас

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Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина рассказала, как выбрать качественную зелень.
Эндокринолог Тананакина: качественная зелень имеет равномерный окрас
  • Gettyimages.ru

«Зелень, представленная на прилавках магазинов, в основном выращена промышленным способом. И такая зелень безопасна, в отличие от выращенной в открытом грунте», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, необходимо обращать внимание на цвет, запах и внешний вид зелени.

«Яркие зелёные оттенки, ровные немятые листы и привлекательный общий вид говорят о свежести продукта. Качественная зелень имеет равномерный окрас — без пожелтения и светлых пятен. Идеальным выбором являются ярко-зелёные растения — именно они смогут сохраниться несколько дней без потери свежести и вкуса», — пояснила Тананакина.

Как отметила эксперт, зелень в горшочке сохранится дольше. Также важно обратить внимание на дату упаковки.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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