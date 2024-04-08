Врач Жарова рассказала, как сбросить вес без «марафонов похудения»
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Подход должен быть постепенным, с достижимыми целями, а диета сбалансированной, поделилась она в беседе с «Российской газетой».
Врач посоветовала следить за размером порций, избегать продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, а также заменить напитки с сахаром обычной водой.
Кроме того, необходимо уделять не менее 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам (ходьба, велосипед, плавание) и включать силовые упражнения, добавила Жарова.
Также, по её словам, следует отказаться от жёстких диет и «марафонов похудения», вместо этого лучше употреблять полезные продукты.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.