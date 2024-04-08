Врач Жарова рассказала, как сбросить вес без «марафонов похудения»

Старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова назвала принципы, следование которым поможет избавиться от лишнего веса.

Подход должен быть постепенным, с достижимыми целями, а диета сбалансированной, поделилась она в беседе с «Российской газетой».

Врач посоветовала следить за размером порций, избегать продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, а также заменить напитки с сахаром обычной водой.

Кроме того, необходимо уделять не менее 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам (ходьба, велосипед, плавание) и включать силовые упражнения, добавила Жарова.

Также, по её словам, следует отказаться от жёстких диет и «марафонов похудения», вместо этого лучше употреблять полезные продукты.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.