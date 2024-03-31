Диетолог Писарева рассказала о лучшем здоровом завтраке

Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о завтраке, который подойдёт придерживающимся диеты.

По словам врача, самый важный приём пищи для придерживающегося диеты — это завтрак, так как он запускает метаболизм, ускоряет обмен веществ.

«Желательно после пробуждения выпить стакан или два воды, и через 20—30 минут, как вы проснулись, должен наступить завтрак. Завтрак должен быть достаточно плотным и сытным. Обязательно, чтобы там были какие-то сложные углеводы. Это не обязательно каша, также это может быть, например, овсяноблин или тост из цельнозернового хлеба», — подчеркнула она.

Писарева уточнила, что в завтраке должен присутствовать белок.

«Это может быть яйцо или творог. Лучше всего усваивается яйцо, но каждый день яйца есть не рекомендуется, то есть завтраки должны быть плюс-минус каждый день немного разные. Далее это полезные жиры: орехи, семена различные. Если же это у вас какой-то цельнозерновой тост, туда можно добавить авокадо. Если у вас нет ни авокадо, ни ореха, это может быть любое сыродавленное масло», — пояснила диетолог.

Врач считает, что нельзя запивать завтрак.

«Если вы пьёте кофе, то его стоит пить после завтрака, где-то примерно через минимум 30—40 минут. И кофе лучше пить без молока, может быть, на растительном молоке, без добавления различных сиропов. А лучше всего кофе заменить на цикорий либо выпить какой-то травяной бодрящий чай», — заключила собеседница RT.

Ранее превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу к восстановлению организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов посоветовал увеличить потребление белковых продуктов для снижения веса.