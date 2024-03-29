Диетолог Семирядов посоветовал употреблять больше белка для снижения веса

Превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов посоветовал увеличить потребление белковых продуктов для снижения веса.

«К ним относятся: мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, соблюдение диеты с высоким содержанием белка снижает чувство голода на 16%, одновременно увеличивая ежедневную сытость на 25%.

По словам Семирядова, повышенный аппетит возникает при дефиците аминокислот, содержащихся в белке.

«Аминокислота триптофан необходима для образования «гормона счастья» серотонина. Если её недостаточно (человек ест мало белка), серотонин снижается, из-за чего может ухудшаться настроение, самочувствие, а также повышается тяга к сладкому, мучному и так далее», — сказал диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.