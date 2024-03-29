Диетолог Семирядов посоветовал употреблять больше белка для снижения веса
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«К ним относятся: мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, соблюдение диеты с высоким содержанием белка снижает чувство голода на 16%, одновременно увеличивая ежедневную сытость на 25%.
По словам Семирядова, повышенный аппетит возникает при дефиците аминокислот, содержащихся в белке.
«Аминокислота триптофан необходима для образования «гормона счастья» серотонина. Если её недостаточно (человек ест мало белка), серотонин снижается, из-за чего может ухудшаться настроение, самочувствие, а также повышается тяга к сладкому, мучному и так далее», — сказал диетолог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.