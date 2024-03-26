Диетолог Круглова объяснила причины срывов во время диет
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«Пищевые привычки, с которыми человек жил долгое время, могут быть достаточно стойкими и закладываться ещё в детстве или подростковом возрасте. Поэтому менять их не всегда просто, и этот процесс занимает определённое время», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.
Как отметила специалист, важно выстроить питание так, чтобы не испытывать сильного голода. Необходимо добавить в рацион объёмную, но при этом некалорийную пищу.
Овощи и фрукты, разнообразные по консистенции и способу приготовления, помогут разнообразить рацион.
«В рационе в период снижения веса важно уделять внимание белковым продуктам, таким как белое мясо птицы, нежирная говядина, рыба, молочные продукты невысокой жирности и яйца. Белка должно быть достаточно, так как он даёт ощущение насыщения», — рассказала Круглова.
Ранее диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рекомендовала употреблять в день три разных молочных продукта.