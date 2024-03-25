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Диетолог Суржик посоветовала употреблять три типа молочной продукции

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Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рекомендовала употреблять в день три разных молочных продукта.
Диетолог Суржик посоветовала употреблять три типа молочной продукции
  • Gettyimages.ru

«В целом разные кисломолочные напитки оказывают похожее действие на организм. Часто их обогащают бактериями, в этом случае будет продукт двойного действия: на здоровье повлияют и бактерии из закваски, и добавленные микроорганизмы. Лучше употреблять разные кисломолочные напитки, чередуя их», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в течение дня следует принимать три порции разных молочных продуктов — 200 мл жидких или 125—150 мл ложковых.

«Это не значит, что нужно выпивать три стакана кефира в день. Можно экспериментировать: добавлять в чай молоко, готовить салаты с заправкой из йогурта», — заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.

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