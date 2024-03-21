Гастроэнтеролог Ткаченко посоветовал следить за питанием весной

Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.

«Меняются биологические ритмы, всё перестраивается. Многие вещи мы не знаем, но то, как в природе всё меняется, животные впадают в спячку, выходят, метаболизм меняется, происходят определённые биологические циклы, и у нас поэтому это тоже бывает», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, не стоит злоупотреблять продуктами, которые повышают образование кислоты. Желательно исключить жирные, жареные, острые блюда.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.