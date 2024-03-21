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Гастроэнтеролог Ткаченко посоветовал следить за питанием весной

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Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.
Гастроэнтеролог Ткаченко посоветовал следить за питанием весной
  • Gettyimages.ru

«Меняются биологические ритмы, всё перестраивается. Многие вещи мы не знаем, но то, как в природе всё меняется, животные впадают в спячку, выходят, метаболизм меняется, происходят определённые биологические циклы, и у нас поэтому это тоже бывает», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, не стоит злоупотреблять продуктами, которые повышают образование кислоты. Желательно исключить жирные, жареные, острые блюда.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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