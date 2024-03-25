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Жители засняли на видео пролёт неопознанных объектов в небе на Дальнем Востоке

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Жители Дальнего Востока засняли на видео неопознанный объект, который можно было наблюдать в небе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Предположительно, это был пролёт кометы Понса — Брукса.
Жители засняли на видео пролёт неопознанных объектов в небе на Дальнем Востоке
  • Gettyimages.ru
  • © Nazarii Neshcherenskyi

Некоторые пользователи сети предполагают, что так могли сгорать отработанные части космического аппарата.

В феврале астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT, что в апреле комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) достигнет перигелия, ближайшей к Солнцу точки.

Вторая комета будет яркой осенью 2024 года, спрогнозировала Кошман.

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