Две яркие кометы смогут увидеть невооружённым взглядом россияне в 2024 году

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT о кометах, которые можно будет увидеть в 2024 году.

«21 апреля 2024 года комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) достигнет перигелия, ближайшей к Солнцу точки, поэтому в апреле астрономы прогнозируют её видимость порядка +4,5 звёздной величины и на тёмном небе комета вполне может быть видна невооружённым глазом. В марте комету можно увидеть только за городом и в бинокль, а вот в апреле она станет ярче и её можно будет найти в созвездиях Овен и Телец, — поделилась специалист.

По её словам, эта комета может быть видна во время полного солнечного затмения 8 апреля в момент полной фазы.

«Когда небо потемнеет, её можно будет увидеть недалеко от Солнца, рядом с ярким Юпитером. Вскоре после перигелия комета исчезнет с ночного неба Северного полушария, перейдя в Южное, где она будет видна до конца года», — добавила астроном.

Вторая комета будет яркой осенью 2024 года, спрогнозировала Кошман.

«Это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), яркость которой в октябре обещает быть выше +2 звёздной величины в течение целого месяца: с 20 сентября по 20 октября 2024 года. Во всём Северном полушарии наблюдать комету можно будет начиная с 12 октября 2024 года, когда яркость кометы ожидается между 0 и +1 звёздной величины. 12 октября она максимально приблизится к Земле и в это время достигнет наибольшей яркости и может быть видна невооружённым глазом», — заключила эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов объяснил в беседе с RT, когда ожидается пик активности метеорного потока Геминиды.