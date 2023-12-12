Учёный Железнов — о потоке Геминиды: ожидается порядка 150 метеоров за час
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«Максимум ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Это самый мощный на сегодняшний день поток в году», — подчеркнул эксперт.
По его словам, ожидается порядка 150 метеоров за час.
«У каждого потока есть свой прародитель в виде кометы. Кометы, когда движутся вокруг Солнца по своей орбите, они пылят, вся пыль размазывается вдоль всей орбиты кометы в виде небольшого вытянутого «бублика», и Земля в процессе движения по своей орбите эти пылевые «бублики» пересекает. У Геминид прародителем является астероид (3200) Фаэтон. Вообще, большой разницы между кометой и астероидом нет, комета — это просто пылящий астероид», — отметил собеседник RT.
Он также напомнил, что 22 декабря в 06:27 будет зимнее солнцестояние.
«То есть будет самый короткий день в году, самая длинная ночь. Этот день считается наступлением астрономической зимы», — заключил Железнов.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о сильной магнитной буре на Земле.