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Учёный Железнов — о потоке Геминиды: ожидается порядка 150 метеоров за час

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов объяснил в беседе с RT, когда ожидается пик активности метеорного потока Геминиды.
Учёный Железнов — о потоке Геминиды: ожидается порядка 150 метеоров за час
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«Максимум ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Это самый мощный на сегодняшний день поток в году», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ожидается порядка 150 метеоров за час.

«У каждого потока есть свой прародитель в виде кометы. Кометы, когда движутся вокруг Солнца по своей орбите, они пылят, вся пыль размазывается вдоль всей орбиты кометы в виде небольшого вытянутого «бублика», и Земля в процессе движения по своей орбите эти пылевые «бублики» пересекает. У Геминид прародителем является астероид (3200) Фаэтон. Вообще, большой разницы между кометой и астероидом нет, комета — это просто пылящий астероид», — отметил собеседник RT. 

Он также напомнил, что 22 декабря в 06:27 будет зимнее солнцестояние.

«То есть будет самый короткий день в году, самая длинная ночь. Этот день считается наступлением астрономической зимы», — заключил Железнов.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о сильной магнитной буре на Земле.

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