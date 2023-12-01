Лаборатория солнечной астрономии сообщила о сильной магнитной буре на Земле
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Лаборатория опубликовала на своём сайте данные, согласно которым «за последние 24 часа» буря уровня G3 (сильная) началась в 12:00 мск и закончилась в 15:00.
Сейчас в магнитосфере Земли происходит магнитная «умеренная» буря уровня G2.
30 ноября российский астроном, первооткрыватель более 200 переменных звёзд и 20 сверхновых Денис Денисенко рассказал в беседе с RT, что вечером в субботу, 2 декабря, ожидается вспышка активности метеорного потока Андромедиды в созвездии Андромеды.