Астроном Денисенко предупредил о вспышке активности метеорного потока 2 декабря

Российский астроном, первооткрыватель более 200 переменных звёзд и 20 сверхновых Денис Денисенко рассказал в беседе с RT, что вечером в субботу, 2 декабря, ожидается вспышка активности метеорного потока Андромедиды в созвездии Андромеды.

«И как раз европейская территория России будет в наиболее благоприятных условиях на всём земном шаре для наблюдения этого явления с точки зрения фазы Луны. Но, насколько я понял из прогноза погоды, в Москве шансы на ясную погоду очень плохие. Но, может быть, где-нибудь в других областях, соседних, будет прояснение. Чем этот поток интересен? Он порождён распавшейся кометой Биэлы. Она была открыта в XIX веке, два раза наблюдалась, и на глазах тогдашних астрономов развалилась на куски, и её ядро распалось в пыль. То есть кометы больше нет, а метеорный поток летает по Солнечной системе, и его орбита то отдаляется от орбиты Земли, то приближается», — объяснил эксперт.

По его словам, вечером 2 декабря ожидается подъём метеорной активности.

«Может быть, будет метеорный дождь, может быть, будет небольшая активность. Точный прогноз дать невозможно, но если это будет, то вполне возможно красивое небесное явление — звездопад», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, специалист добавил, что в середине месяца, 14 декабря, будет ежегодный максимум метеорного потока Геминиды в созвездии Близнецов.

«Там можно предсказать от 120 до 150 метеоров в час. Но, естественно, только в тёмном небе. В городе будет раз в пять меньше. Если из Москвы наблюдать, в лучшем случае можно будет увидеть 20—25 метеоров в час. А вот где-нибудь далеко от городов, где нет засветки, там можно будет видеть и по два метеора каждую минуту», — заключил Денисенко.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал, чем вызвана предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря.